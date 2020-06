Land Rover e Autohome criam tenda de tejadilho à medida para o novo Defender

A Land Rover juntou-se aos especialistas da Autohome para desenvolver uma tenda à medida para o tejadilho do novo Land Rover Defender 110. A marca britânica promete uma tenda de design robusto e de montagem fácil, permitindo assim que os poprietários do novo Defender possam acampar uma noite ou realizar expedições longas com total conforto e conveniência.A tenda para o tejadilho do Defender proporciona tanta robustez e desempenho como o veículo para o qual foi criada, além de ter sido desenvolvida com um design intuitivo e materiais de elevada qualidade, que foram testados nos climas mais duros. Uma cobertura leve em fibra de vidro protege a tenda quando não está a ser utilizada e permite a sua montagem apenas com uma mão numa questão de segundos. É necessário apenas abrir o fecho traseiro e elevar um pouco a tampa para que as molas de gás integradas abram integralmente as secções laterais em tecido em cor de carvão.A tenda tem capacidade para dois adultos, dado que inclui um colchão de algodão de tamanho convencional, almofadas, luz interior em LED e ainda uma rede de armazenagem. É possível aceder facilmente desde qualquer lado do veículo graças à escada extensível em alumínio incorporada, que pode ser guardada numa bolsa específica dentro da tenda, quando não estiver em utilização.Enquanto o veículo está em movimento, a tenda é recolhida para uma forma plana para otimizar a estabilidade e a eficiência aerodinâmica. Quando montada, tem 2,3 metros de comprimento, 1,3 metros de largura e 1,5 metros de altura.Esta tenda para o tejadilho pode ser adquirida no site da Autohome por um preço de 3.081,96 € acrescido de IVA."O novo Land Rover Defender é o veículo ideal para chegar a destinos remotos com total conforto e conveniência tanto por estrada como fora da estrada. A tenda para o tejadilho permite aos condutores do Defender continuar a desfrutar de aventuras depois do fim do dia, sendo ideal para os exploradores modernos", afirmou Joe Sinclair, Director of Branded Goods and Licensing da Land Rover.Já Giuseppe Fercodini, CEO da Autohome, declarou: "A Land Rover trabalhou lado a lado com os nossos técnicos para conceber uma tenda exclusiva para o tejadilho do Land Rover Defender. Esta tenda é muito mais do que um acessório de campismo, dado que a sua robustez, conforto, versatilidade e fiabilidade tornam-na perfeita para umas férias todo-o-terreno ou uma expedição radical".A tenda de tejadilho vem complementar a gama de 170 acessórios que já se encontram disponíveis para o Defender, a oferta mais completa de sempre para um Land Rover. É instalada com o porta-bagagens de tejadilho para expedições e as barras de tejadilho oficiais da Land Rover, que são incorporadas de série no Adventure Pack.Record-se que o novo Defender já está disponível para encomenda no nosso país, com os preços para o novo Defender 110 a começarem nos 89.187,46€.