Lancia ''ganha'' Miki Biasion para desenvolver Ypsilon Rally4 HF

Nada como escolher um dos pilotos mais brilhantes na história da Lancia para apoiar o desenvolvimento do novo Ypsilon HF, assim como o Ypsilon Rally4 HF com que a insígnia italiana irá regressar aos ralis.

Os muitos anos de experiência que tem com a equipa Lancia Corse serão fundamentais para a evolução dos dois desportivos.

"É o início dum novo capítulo no renascimento da marca, caracterizado pela ambição, pragmatismo e humildade, em linha com o nosso ADN", sublinhou o director executivo Luca Napolitano.

"Estou encantado por trabalhar com a Stellantis Motorsport para aperfeiçoar o rendimento do Ypsilon Rally4 HF", destacou o bicampeão do Mundial de ralis em 1988 e 1989.

"O Lancia das corridas e das vitórias está de volta, e estou mais do que feliz por fazer parte deste projecto!".

Miki Biasion é considerado um ícone da história do automobilismo, pois ajudou a fazer da Lancia a marca de maior sucesso de todos os tempos.

No currículo estão 15 campeonatos do mundo de rali, e três mundiais de construtores e de resistência, sem esquecer as vitórias nas Mille Miglia (1), Targa Florio (2) e Carrera Panamericana (1).

Já o piloto transalpino de maior sucesso estreou-se com as cores da Lancia ao volante do Rally 037 do grupo B em 1983, ano em que competiu e venceu os campeonatos italiano e europeu.

A partir de 1986 passou a disputar apenas o Mundial de ralis, com uma vitória na Argentina com o Delta S4, para depois "levantar" voo na época seguinte com mais três triunfos com o Delta HF 4WD.

Vice-campeão em 1987, sagrou-se bicampeão mundial nos dois anos seguintes ao volante do Delta Integrale do grupo A, com cinco vitórias em cada época.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?