Lamborghini volta a apoiar Movember na prevenção de doenças masculinas

A Automobili Lamborghini confirma pela quinta vez o seu apoio ao Movember, a campanha internacional dedicada à saúde e ao bem-estar masculino que acontece desde 2003 neste mês de Novembro.

A iniciativa fundada em Londres tem por objectivo promover a prevenção, o diagnóstico precoce e o apoio psicológico a doenças específicas do sexo masculino, como o cancro da próstata e testicular, sem esquecer a saúde mental.

Como nas anteriores edição, os homens são convidados a deixarem crescer o bigode como um gesto simbólico para a consciencialização sobre aquelas questões.

O Museu Lamborghini estará no centro dessas actividades de consciencialização, com o Countach em exposição a exibir o bigode Movember, acompanhado de instalações e conteúdos informativos dedicados à prevenção.

A construtora italiana tem como principal novidade na edição deste ano a oferta gratuita de exames preventivos dedicados à saúde masculina a todos os seus trabalhadores.

A iniciativa estende-se ainda aos Bull Runs, os icónicos ralis organizados pelos concessionários da marca em cinco continentes.

Os mais variados super desportivos dos seus clientes, decorados com o bigode simbólico da associação, irão percorrer locais emblemáticos para promover a consciencialização sobre as melhores práticas de saúde preventiva.

O Movember também irá estar presente na final mundial do Lamborghini Super Trofeo que irá decorrer neste fim de semana em Misano, com momentos de diálogo, oportunidades para fotografias e pontos de recolha de donativos.

