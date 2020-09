Lamborghini Urus ganha agressividade com pack oficial “Graphite Capsule”

O Lamborghini Urus dispensa apresentações. O motor V8 biturbo de 4.0 litros que o alimenta produz 650 cv de potência e 850 Nm de binário máximo, números que fazem dele um dos SUV mais rápidos do mercado.

Mas porque há sempre quem queira mais, a marca italiana continua a dilatar a oferta de personalização da gama do seu "super SUV", que acaba de receber um novo pack de estilo denominado "Graphite Capsule".

Disponível nas cores Bianco Monocerus, Nero Noctis, Grigio Nimbus e Grigio Keres, todas mate, o Urus conta com o difusor dianteiro e traseiro e com as saias laterais na mesma cor da carroçaria. Contudo, e para um visual mais exclusivo, passa a ser possível pintar todos estes elementos – e parte das jantes de 23’’ - numa de quatro cores contrastantes: Arancio Leonis, Arancio Dryope, Giallo Taurus e Verde Scandal (ver galeria).

Este pack "Graphite Capsule" também se faz notar no habitáculo, que passa a contar com vários apontamentos em alumínio escurecido e em fibra de carbono. Isto já para não falar nos elementos na mesma cor dos detalhes exteriores, nomeadamente nos bancos desportivos em Alcantara.

Já disponível no modelo de 2021, o Lamborghini Urus Graphite Capsule arranca nos 186 mil euros na Europa. Mas tendo em conta que o modelo base começa nos 272 mil euros no nosso país, quem quiser um em Portugal terá de pagar bem mais.