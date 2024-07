Lamborghini Urus ''caçado'' por Alpine A110 da polícia em excesso de velocidade

Não são dadas grandes explicações de como o conseguiram mas a verdade é que um Alpine A110 da Gendarmerie National francesa conseguiu "agarrar" um Lamborghini Urus a alta velocidade.

Primeiro foi fotografado na última semana pelo radar a 210 km/hora num troço da A8 junto a Marselha para imediatamente sair no seu encalço uma patrulha policial de Bouches-du-Rhône.

Uma certeza é que os 650 cv debitados pelo V8 biturbo do super SUV foram insuficientes para despistar o Alpine A110 VRI (Veículo de Intervenção Rápida) com os seus 300 cv devidamente afinados.

As penalizações foram imediatas e bem pesadas para o "piloto" amador do Urus: carro e carta de condução apreendidos e uma noite mal dormida nas instalações do esquadrão departamental da polícia.

