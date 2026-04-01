Lamborghini lança ''peta cromática'' no Dia das Mentiras

Nada como fazer do Dia das Mentiras uma oportunidade para largar "petas" a todos os que nos rodeiam. Pois a insuspeitável Lamborghini aproveitou este 1 de Abril para estrear uma nova palete de cores inspirada na região em que está a sua sede.

Foi imediato o entusiasmo dos adeptos de Sant’Agata Bolognese quando foi anunciado nas redes sociais os tons Rosso Grappolo, a evocar o vinho tinto da Emilia-Romagna, assim como o amarelo do refrescante Giallo Granita.

Também não foram esquecidos o Verde Campo d’Ulivo, que reflecte o tom esverdeado do azeite, e o Bianco Trullo, a remeter para os edifícios brancos da Puglia, como opções cromáticas para pintar a "chapa" de qualquer um dos seus super carros.

A campanha "mentirosa" não só é uma referência aos símbolos que definem a região que envolve o quartel general da insígnia, mas também uma celebração da cor, ou não fosse ela um dos detalhes mais valorizados pelos compradores dum Lamborghini.

Através do programa Ad Personam são propostas cerca de 400 tonalidades distintas para realçar de forma profunda outros pormenores com originalidade e elegância.

Texto: P.R.S.

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