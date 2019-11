Lamborghini Huracán salvo das chamas debita agora 1520 cv!

Um Lamborghini Huracán com mais de 1520 cv será um "monstro" da pior espécie ou uma sublime obra de arte para nos exibirmos na estrada?

Talvez no final deste artigo haja uma resposta mais ou menos séria face ao projecto encetado pelo youtuber Chris Steinbacher… com a preciosa ajuda da Garrett Advancing Motion.

Em causa estava a reconstrução de um Lamborghini Huracán de 2015, parcialmente "comido" pelas chamas, que tinha como destino o ferro velho, para agora ser apresentado no Salão Automotivo de Las Vegas.

Chris Steinbacher meteu mãos à obra para levar o super carro à sua glória original e as várias etapas por que ele passou nos últimos seis meses foram sendo publicadas no canal B is for Build daquela rede social.

Primeiro ponto a assinalar: o novo "velho" Huracán "perdeu" pelo caminho o motor atmosférico V10 de 5.2 litros e os 610 cv de potência que trazia de origem.

No seu lugar foi instalado um V8 biturbo LS de 7.0 litros da General Motors, retocado pela norte-americana Texas Speed para chegar aos 1520 cv de potência.

A caixa manual de seis velocidades foi "roubada" de um Audi R8 e equipada com uma embraiagem simples em vez da tradicional dupla embraiagem.

Os painéis da carroçaria, em fibra de carbono, foram herdados do Huracán Super Trofeo GT3, com o toque final a ser dado pelo designer britânico Khyzyl Saleem.

O resultado final pode ser apreciado no salão automotivo que está a acontecer em Las Vegas ou seguir na nossa fotogaleria os vários passos dados.

