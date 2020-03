Lamborghini Aventador SVJ: pode entrar… mas não pode sair!

Imagine-se a entrar para dentro do seu Lamborghini Aventador SVJ novinho em folha para fazer uma entrada de leão junto da esplanada onde estão os seus amigos!

Dá duas aceleradelas para mostrar que acabou de chegar e prepara-se para sair do hiper carro… mas as portas recusam-se a abrir!

Face ao ridículo, a sua vontade é desaparecer do local o mais depressa possível para não ter de ouvir as sonoras gargalhadas dos presentes. A verdade é que nem os construtores de hiper carros estão livres de verem problemas técnicos nos seus modelos.

Ora, ao que parece, houve um novo operador da Lamborghini que não foi treinado de forma adequada para montar os puxadores internos das portas do Aventador SVJ.

O problema foi identificado pela marca, como avança o portal "Motor 1", num controlo efectuado às unidades construídas entre Dezembro e Janeiro.

Os ocupantes podem entrar sem problemas dentro do bólide mas estão "proibidos" de sair (pelo menos na variante coupé), exactamente porque o operário "esqueceu-se" de colocar um pino essencial para abrir as portas a partir do interior.

Foi a própria Lamborghini a alertar a Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA) dos Estados Unidos, com a questão a incidir em 26 exemplares, pelo menos, vendidos naquele país.

Os proprietários irão agora ser contactados pela marca para recolher as unidades afectadas e fazer a substituição integral do sistema interno de abertur das portas.

Estão projectadas a construção de 900 unidades do Aventador SVJ coupé e outras da variante ‘roadster’. Ambos os modelos estão equipados com um bloco V12 com 770 cavalos de potência e 720 Nm de binário.