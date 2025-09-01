 Pesquisa
Novos Modelos

Kia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçada

12:30 - 01-09-2025
 
 
Kia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçada
Kia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçadaKia Stonic actualiza-se com visual ''eléctrico'' e tecnologia reforçada

Oito anos passados sobre a estreia do Kia Stonic, com uma pequena actualização em 2021, o compacto ganha uma nova fisionomia por dentro e por fora que o aproxima dos modelos electrificados mais recentes da insígnia sul-coreana.

Aos novos pára-choques e às novas ópticas LED, apoiadas na filosofia estética Opostos Unidos, somam-se assinaturas luminosas inéditas num carro que ganhou mais alguns centímetros.

Agora com 4,17 metros de comprimento, o conjunto é realçado por novas jantes em liga leve de 16 e 17 polegadas e pelas novas opções cromáticas Adventurous Green e Yacht Blue para a carroçaria.

Interior rejuvenescido

A evolução a bordo é ainda mais significativa, como se percebe no novo tabliê onde assenta a tela de 24,6 polegadas a juntar o painel da instrumentação e o ecrã multimédia.

Por baixo mantém-se a fileira tátil multimodo para o condutor alternar as configurações da climatização com os menus do sistema de infoentretenimento.

Mais conectado do que nunca, conta ainda com uma nova função de chave digital através do telemóvel; o que não mudou foi o espaço a bordo, ao manterem-se os 2,58 metros a separar os dois eixos, e os 352 litros de capacidade da bagageira.

Mantida oferta motriz

Assistentes de prevenção de colisão frontal e em ponto cego, velocidade de cruzeiro "inteligente" com navegação, e assistente de condução em auto-estrada com manutenção de faixa são alguns dos novos recursos tecnológicos.

Sob o capô do novo Kia Stonic continua o bloco turbo 1.0 T-GDI, com a variante puramente a gasolina a debitar 100 cv, e a micro híbrida de 48 volts a debitar 115 cv, aliadas à caixa manual de seis relações ou automática de sete velocidades.

Revelado esta segunda-feira, por saber fica a data de chegada aos concessionários nacionais e por que valores.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

KiaKia Stoniccrossoverhíbrido
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Primeiro-ministro do Reino Unido ''proibido'' de ter Range Rover Electric blindado

Primeiro-ministro do Reino Unido ''proibido'' de ter Range Rover Electric blindado

F1: Oscar Piastri reforça liderança ao vencer GP Holanda

F1: Oscar Piastri reforça liderança ao vencer GP Holanda

Mais potente: 460 cv para o novo Tesla Model Y Performance

Mais potente: 460 cv para o novo Tesla Model Y Performance

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.