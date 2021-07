Kia EV6 apresentado: perfil de super desportivo e autonomia até 585 km

O Kia EV6 tem já 30 encomendas sinalizadas pouco mais de duas semanas após ter sido aberto um portal dedicado à pré-reserva online do novo "eléctrico".

A informação foi avançada pela subsidiária portuguesa na semana passada, durante a apresentação do modelo à comunicação social.

O lançamento do Kia EV6 está ainda a ser marcado pela adopção internacional da plataforma Kia Vibe. Desenvolvida pela Kia Portugal, permite todos os passos na compra de um carro novo, a partir de casa, incluindo a aprovação de crédito.

E, a partir desta segunda-feira, os interessados poderão aceder ao subportal EV6 Live Experience, para aceder a demonstrações personalizadas do modelo.

"A chegada do EV6 é o culminar de um processo de transformação acelerada da nossa marca, tanto ao nível de produto como em todos os processos corporativos e comerciais", explica João Seabra, director-geral da Kia Portugal.

Terceiro modelo eléctrico da marca sul-coreana, a seguir ao E-Soul e E-Niro, o crossover partilha a plataforma E-GMP com o Ioniq 5 da Hyundai.

Para o nosso país estão previstas as versões Air (170 cv), com bateria de 58 kWh, e GT Line (229 cv), com 77,4 kWh, para alimentar o motor eléctrico traseiro.

A autonomia ronda os 400 quilómetros na primeira variante, chegando aos 510 quilómetros na segunda.

Os preços começam nos 43.950 euros para o Air, enquanto o GT-Line será lançado por 49.950 euros, com as primeiras entregas previstas para Outubro.

Para clientes empresariais, a Kia preparou uma campanha especial a partir de 35.950 euros, a que se soma o IVA.

O Kia EV6 GT, topo de gama que será vendido a partir de 64.950 euros, só chegará ao mercado nacional no primeiro semestre do próximo ano.

Com 585 cv de potência, mercê dos dois motores eléctricos que dão tracção integral ao crossover, é alimentado pela bateria de 77,4 kWh que lhe dá 400 quilómetros de autonomia.

Com uma velocidade de ponta de 260 km/hora, está ao nível de um super desportivo, fazendo 3,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A capacidade de carregamento de 800 V permite à bateria passar dos dez para os 80% de carga em apenas 18 minutos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?