Kia EV4 GT já se mostra: esperados 400 cv eléctricos às quatro rodas

O eléctrico EV4 ainda só agora está a acelerar os primeiros quilómetros na estrada e já a Kia avança com uma variante desportiva super vitaminada.

O EV4 GT que deverá chegar no próximo ano à Europa está em exibição apenas no portal de imprensa britânico da marca, revestido por uma camuflagem GT Wrap que pretende significar velocidade, emoção e imaginação.

Explicações à parte, a película não consegue esconder o visual apoiado no acabamento GT-Line mas com detalhes estilísticos de outros Kia GT, como se percebe nos pára-choques mais encorpados nas laterais.

Os tons em preto e cinzento são realçados por faixas em amarelo neón, com essa cor a sobressair nas pinças de travão que se escondem atrás das jantes de 20 polegadas "calçadas" com pneus Pilot Sport 4S da Michelin.

Em segredo permanecem os detalhes técnicos do hot hatchback mas, à partida, o EV4 GT irá contar com um segundo motor eléctrico para assegurar a tracção integral.

Contra os 204 cv do modelo convencional de tracção dianteira, é muito provável que esta proposta desportiva permita chegue aos 400 cv.

Para alimentar toda essa potência, deverá ser utilizada a bateria de 81,4 kWh para beneficiar uma autonomia combinada superior a 500 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?