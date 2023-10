Kardian é o novo SUV urbano que a Renault não traz para a Europa

O Kardian é o primeiro de oito modelos que a Renault irá lançar nos mercados fora da Europa, num investimento global de 3 mil milhões de euros.

Com um visual que o coloca entre o Renault Captur e o Dacia Sandero Stepway, o SUV é construído sobre uma nova plataforma modular multi-energética.

Lançamento está integrado no International Game Plan 2027 no âmbito do plano estratégico Renaulution anunciado em Janeiro de 2021.

Imagem de marca

O novo Kardian apresenta uma estética em linha com os actuais modelos do grupo Renault, como as barras do tejadilho e a grelha com o novo logótipo.

Mesmo assim, é inegável a personalidade própria deste SUV compacto com 4,12 metros de comprimento por 1,75 de largura e 1,54 metros de altura, suportado por jantes em liga leve de 17 polegadas.

Com 2,60 metros de distância entre eixos e 410 litros para a bagageira, destaca-se o interior moderno e elegante, próprio de um carro de segmento superior.

Os bancos são forrados com tecido em laranja, com a mesma cor a decorar os pespontos nas laterais em pele sintética e a faixa decorativa sobre o tabliê.



O posto de condução equipa um painel de instrumentos digital de sete polegadas, com o ecrã táctil multimédia a ter mais uma polegada.

O infoentretenimento compreende as configurações MultiSense da marca do losango, sendo compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Estreia sul-americana

O capô "esconde" um bloco turbo de 1.0 litros e três cilindros, com 125 cv e 220 Nm, alinhado com uma caixa automática EDC de dupla embraiagem.

O comportamento na estrada e o ambiente a bordo mudam de acordo com os modos de condução Eco, MySense e Sport.



Alerta de ponto cego, câmara de 360º, velocidade de cruzeiro adaptativa com manutenção de faixa e alerta de colisão frontal com travagem activa de emergência são alguns dos assistentes de condução presentes.

Fabricado em Curitiba, o SUV será primeiro lançado no Brasil para depois chegar a outros mercados latino-americanos.

Numa fase posterior, será montada uma segunda unidade de produção em Casablanca para comercializar o modelo em Marrocos e no norte de África.

