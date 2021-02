Ainda o Ioniq 5 está a saborear as primeiras reacções àquele que é o primeiro "100% eléctrico" da nova marca da Hyundai, e já é a estrela principal nos treinos do Chelsea FC na sua apresentação oficial em solo britânico.





Jogadores do Chelsea FC jogam à bola com o novo Ioniq 5

Veja em vídeo o momento em que Cesar Azpilicueta, Edouard Mendy, Ben Chilwell e Olivier Giroud treinam com as dezenas de bolas de futebol lançadas contra eles por uma lançadora "alimentada" pelo novo crossover.

O objectivo? Mostrar a tecnologia de carregamento bidireccional da bateria de 800 volt do Ioniq 5 para alimentar as baterias de bicicletas, candeeiros de campismo ou, neste caso, a máquina que lança as bolas para os jogadores.

E não foi fácil aos jogadores do clube londrino da Premier League controlar as bolas, tal era a velocidade e potência com que elas eram arremessadas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?