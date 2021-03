João Catalão Mano é novo 'brand manager' da Citroën

João Catalão Mano assume, a partir de 1 de Abril, o cargo de brand manager da Citroën, reportando a Nuno Marques, diretor da Citroën Portugal e Espanha.

Com uma carreira de 16 anos, em grande parte alicerçada na Peugeot, a nomeação do executivo visa continuar o fortalecimento da dinâmica da Citroën no nosso país.

João Catalão Mano, de 37 anos, é pós-graduado em Corporate Finance pelo ISCTE Business School. Tem uma formação PGE (Programa Avançado para Executivos) na área de distribuição automóvel, pela Universidade Católica, outra de gestão de projectos para Executivos, do ISG, e uma licenciatura em gestão de empresas, pela Universidade Independente.

A carreira profissional começou em 2005, na divisão de Veículos Usados da Peugeot. Em 2010, e depois de ter abraçado outra actividade fora do grupo durante três anos, regressou à marca do leão.

Aí desenvolveu competências nas áreas comercial e da rede de concessionários da marca e na área comercial.

Foi responsável de gestão de rede, de 2010 a 2012, e responsável comercial de rede para veículos novos, entre 2012 e 2017.

A partir de Outubro de 2017, teve a seu cargo as responsabilidades de animação comercial e administração de vendas da Peugeot.

