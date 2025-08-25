Em Maio foram avançadas as primeiras imagens do novo Jeep Cherokee para agora a nova geração ser revelada sem qualquer filtro.

Jeep Cherokee ataca 'off-road' com solução micro híbrida inédita

Na sua base está a plataforma multi-energias STLA Large da Stellantis, numa proposta que mede 4,78 metros de comprimento por 1,71 de altura e 1,90 de largura.

Em termos visuais, o SUV parece uma versão mais comprida do Compass, mas sem perder o espírito off-road que caracteriza os modelos da marca como se percebe nas suas linhas com arestas bem definidas.

Essa opção estilística prossegue dentro do habitáculo mas num ambiente bem mais luxuoso, com o posto de condução a ser marcado pelo painel de instrumentos de 10,25 polegadas.

Ao centro, numa posição mais baixa, está o ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas apoiado no sistema Uconnect 5, sendo compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

Face ao Cherokee da geração anterior, o espaço da bagageira aumentou 30% de acordo com a Jeep, e, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,87 metros, não deverá faltar espaço para esticar as pernas a quem viajar atrás.

Trailhawk na calha

A gama tem como foco principal uma nova motorização micro híbrida no seio do grupo Stellantis, apoiada num bloco turbo de 1.6 litros alinhado com dois motores eléctricos e uma bateria de 1,08 kWh.

Os 213 cv e 312 Nm combinados, passados às quatro rodas através duma transmissão automática e-CVT, levam o SUV em 8,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Todas as versões são equipadas com a tracção integral Active Drive com desconexão automática do eixo traseiro, dispondo ainda dos modos de condução Automatic, Sport, Snow e Mud/Sand.

As capacidades "fora de estrada" reflectem-se no ângulo de ataque de 19,6 graus, e no de saída de 29,4 graus, sendo a distância ao solo de 20 cm.

Em desenvolvimento está uma variante Trailhawk para "aventuras" mais exigentes, com recursos especiais como uma suspensão própria, protecções inferiores reforçadas e um sistema 4x4 mais avançado.

Sem lançamento definido para o território europeu, o Jeep Cherokee chega às estradas americanas no início do próximo ano, tendo como preço de partida nos Estados Unidos um valor em redor dos 36 mil euros.

