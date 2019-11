Há brincadeiras levadas da breca que nos fazem sorrir quando não conseguem atingir o alvo a que se destinam. Foi o que sucedeu com Jay Leno, o célebre humorista que animou durante mais de 20 anos as noites da estação televisiva NBC com o programa The Tonight Show.





Jay Leno "ganhou" Ford Bronco de 1968 com 770 cv

No último dia de trabalho do comediante, em 2014, um colega decidiu pregar-lhe uma partida, ao estacionar um velho Ford Bronco de 1968 no espaço que lhe estava reservado.

Longe estava ele de imaginar que aquela velha "carcaça" é um dos 'todo o terreno' mais procurados nos Estados Unidos.

Jay Leno sabia-o e, sem dizer "água vai", levou-o para a sua garagem privada para fazer companhia aos mais de 800 automóveis que fazem parte da sua colecção.

Eis que, face ao lançamento da nova geração do Ford Bronco, a SEMA Garage e a Ford Performance conseguiram convencer o humorista a dar nova vida àquele "presente envenenado".

Bem dito, bem feito: a Ford Performance solicitou o apoio da Kincer Chassis para restaurar o chassis e instalar um motor V8 sobrealimentado de 5.2 litros com 770 cv e 847 Nm para o Bronco "voar" baixinho. Afinal, trata-se "apenas" do mesmo propulsor que equipa o novo Ford Mustang Shelby GT500!

Toda a potência às quatro rodas motrizes é transmitida por uma transmissão Silver Sport de cinco velocidades desenvolvida pela Tremec.

No restauro exterior do jipe, a Ford Restoration Parts forneceu os painéis da carroçaria, enquanto a SEMA Garage contribuiu com sua experiência técnica para calibrar toda a parte mecânica.

Já a LGE-CTS Motorsports procedeu à montagem final da carroçaria, depois de ela ter sido pintada e personalizada segundo o modelo que saiu da linha de montagem há mais de 50 anos.

O "velho-novo" Ford Bronco de 1968 foi protagonista num dos últimos episódios de Jay Leno’s Garage da CNBC, que poderá apreciar neste artigo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?