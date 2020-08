Jason Momoa restaurou primeiro carro da mulher e fez-lhe uma surpresa

O actor, produtor e director Jason Momoa, conhecido por ter interpretado Khal Drogo em Game of Thrones e Aquaman nos cinemas, acaba de restaurar um fantástico Ford Mustang GT de 1965, juntamente com a sua mulher, Lisa Bonet.

A história começou precisamente com Bonet, que comprou este "Pony Car" quando tinha 17 anos e o conservou até aos dias de hoje. O estado do modelo era penoso, mas o "sonho" esteve sempre lá.

Durante mais de 14 anos, Momoa andou em busca de peças originais para dar uma segunda vida a este Mustang, mas a tarefa não foi fácil, muito por culpa da antiguidade e da exclusividade deste modelo: é um dos três descapotáveis fabricados.

Depois de reunir as peças, Momoa recorreu aos especialistas da Divine One Customs, em Las Vegas, para completar o restauro, que obrigou a que este Mustang fosse desmontado até à última peça. Tudo foi restaurado e o motor foi meso substituído, com este "Pony Car" a receber um "coração" totalmente novo.

Não sabemos se a motorização escolhida foi o V8 de 225 ou 271 cv, mas uma coisa é certa, a espera de Lisa Bonet – e Jason Momoa – valeu a pena. "Sei que não podemos reviver uma memória, mas talvez possamos reconstruir uma", disse o actor.