Jaguar Xe e XF mais desportivos com tratamento R-Dynamic Black

Os Jaguar XE e Jaguar XF e XF Sportbrake ganharam novos argumentos desportivos e mais tecnologia com as versões R-Dynamic Black.

A nova linha de equipamento, já presente nos SUVs F-Pace, E-Pace e I-Pace, vem complementar a gama da marca britânica.

Ambos os modelos podem ser já encomendados no nosso país, a partir de 56.628 euros para o Jaguar XE, e de 62.747 euros para a berlina XF, com a variante XF Sporbrake a começar nos 66.433.

Mais impacto na estrada

O Black Pack compreende acabamentos em Gloss Black nas jantes de 19 polegadas, conjugadas com as pinças de travão em vermelho.

O mesmo tom está presente nos espelhos retrovisores, bem como na grelha e nas molduras das janelas, assim como nas entradas de ar dianteiras e nos logótipos traseiros.

A mesma linha prossegue no habitáculo, em perfeito contraste com os elementos metalizados no tabliê, na consola central e nos pedais.

O Jaguar XE R-Dynamic Black é proposto com acabamentos metalizados Firenze Red, Bluefire, Portofino Blue, Santorini Black e no novo Ostuni White, enquanto o XF R-Dynamic Black pode ser adquirido numa gama alargada de cores.

Pivi Pro actualizado

Ambos os modelos recebem o mais recente sistema de infoentretenimento Pivi Pro da Jaguar, capaz de receber actualizações remotas, e suporta conectividade com Apple CarPlay e Android Auto.





A qualidade do ar e o bem-estar a bordo são assegurados pelo sistema de ionização do ar com filtro PM2.5, que retém as partículas ultra-finas e os alérgenos que se propagam pelo ar.

Por último, o Jaguar XF viu a iluminação do habitáculo ser melhorada, ao oferecer até 30 tonalidades.

Também os "barulhos" dentro do habitáculo foram ainda mais atenuados neste modelo, ao incorporar a tecnologia de cancelamento activo do ruído da estrada.

Motores sem alterações

As versões R-Dynamic Black do XE e XF mantêm os blocos turbo a gasolina e diesel Ingenium de 2.0 litros e quatro cilindros.





Todos os motores incorporam exclusivamente uma caixa automática de oito velocidades, e podem ser equipados com tracção traseira ou integral com Intelligent Driveline Dynamics.

O bloco diesel de 204 cv e 430 Nm com tecnologia mild hybrid de 48 volt integra um motor de arranque-gerador accionado por correia.

O sistema recupera a energia nas travagens e desacelerações numa bateria compacta de iões de lítio, reutilizando-a para auxiliar o motor a acelerar.

Torna igualmente também a função stop/start mais silenciosa e rápida do que nos sistemas convencionais.





Considerado pela marca britânica como o motor mais eficiente da gama desta gama, permite ao XE com tracção traseira consumos na ordem dos 4,8 litros/100 km e emissões de dióxido de carbono de 127 g/km.

Já na berlina XF com tracção traseira, os valores são ligeiramente superiores, com 4,9 litros/100 km e 130 g/km.

O bloco a gasolina de 250 cv e 365 Nm permite ao XE acelerar dos zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos.

Quanto ao XF, essa aceleração é conseguida em 6,1 segundos, com a velocidade máxima de ambos a atingir os 250 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?