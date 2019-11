É o primeiro protótipo a sair do Design Studio, inaugurado em Gaydon a 26 de Setembro, num acontecimento onde o Aquela Máquina esteve presente.





Jaguar Vision GT Coupé: uma ficção sobre rodas!

A Jaguar revelou esta sexta-feira o Vision Gran Turismo Coupé, aquele que é o seu primeiro híper carro virtual totalmente eléctrico para o videojogo Gran Turismo, a ser lançado no final de Novembro.





Este protótipo de linhas arrojadas é a resposta da marca britânica ao desafio lançado pelos criadores do jogo de vídeo aos principais construtores automóveis.

Se alguns dos designs propostos no videojogo são surpreendentes, outros não passam de verdadeiras aberrações sobre quatro rodas. Não é esse o caso do Vision Gran Turismo Coupé da Jaguar, projectado como um híper carro 100% eléctrico com tracção integral.

Esta ficção sobre rodas, com 1020 cv de potência e um binário de 1200 Nm, consegue fazer menos de dois segundos os 0 aos 100 km/hora.

"O projecto representou uma oportunidade única para os nossos designers, na criação de um carro que se inspira na herança da Jaguar mas levado até ao extremo no que à linguagem estilística diz respeito", afirmou Julian Thomson, responsável do Design Studio.

Não é, por isso, uma surpresa que o desenho do Vision Gran Turismo Coupé tenha ido "beber" a sua influência aos Jaguar C-Type e D-Type, que deram cartas nas 24 Horas de Le Mans nos anos 50.

