Jaguar revela I-Type 5 para a Fórmula E

Chama-se Jaguar I-Type 5 e será o monolugar eléctrico com que o construtor britânico irá competir na sétima temporada da Fórmula E com os pilotos Sam Bird, que se junta agora à equipa, e Mitch Evans.

Desenvolvido pelos engenheiros da Jaguar Racing, as atenções centraram-se nas melhorias de eficiência, redução de peso e centro de gravidade mais baixo do sistema de motor e transmissão do I-Type 5 para as próximas duas épocas.

A nova suspensão irá proporcionar mais possibilidades de ajuste entre circuitos e um inversor mais eficiente irá melhorar as alterações de velocidade e desempenho.

O inversor incorpora ainda ouro de 24 quilates devido às suas propriedades de elevada condutividade.

A Dow é a mais recente parceira da Jaguar Racing, que já conta com a colaboração da GKN Automotive, Viessmann, Castrol e Official Suppliers Alpinestars, e DR1VA.

A Jaguar Racing irá também estrear a utilização dos novos materiais sustentáveis TypeFibre na sétima época, em que o protótipo do banco de competição do monolugar é um exemplo.

O material será testado a velocidades de competição, a temperaturas, cargas e ambientes variados em todo o mundo.

Os testes fazem parte da estratégia Race to Innovate da equipa, partilhando os benefícios da tecnologia de competição com os veículos de produção da Jaguar.

O Mundial de Fórmula E arranca a 16 de Janeiro nas ruas de Santiago do Chile, naquela que é a primeira de 14 provas em 12 cidades.

