O ENYAQ iV, o primeiro modelo totalmente eléctrico da Skoda, já pode ser pré-reservado em Portugal. A partir de agora, os interessados em garantir este modelo já se podem inscrever na plataforma online criada pela marca e reservar um dos primeiros exemplares do ENYAQ iV, mediante um sinal de 1000 euros.

A versão de entrada de gama, equipada com uma bateria de iões de lítio de 52 kWh que oferece 340 quilómetros de autonomia (WLTP), arranca nos 34.990 euros.

Já pode reservar o Skoda ENYAQ iV em Portugal por 34.990 euros

Assente na plataforma MEB do grupo Volkswagen, o ENYAQ iV chega a Portugal com três diferentes capacidades de bateria, de 52 kWh, 58 kWh e 77 kWh, com potências de 148 cv a 306 cv, as quais permitem autonomias de 340 a 510 quilómetros de acordo com o ciclo WLTP.

A versão ENYAQ iV 50 marca a entrada de gama do modelo e tem um preço a começar nos 34.990 euros. Equipada com uma bateria de 52 kWh, esta bateria oferece uma autonomia estimada (WLTP) de 340 quilómetros. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 11,4 segundos.

Entre o equipamento de série desta versão destacam-se os faróis LED, ar condicionado de duas zonas, o volante multifunções de dois raios em pele e o ecrã central multimédia de 10 polegadas.

A variante ENYAQ iV 60 assenta numa bateria de 58 kWh que permite uma autonomia (WLTP) de 390 quilómetros. Com um preço base de 38.980 euros, esta versão será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 8,9 segundos.

A somar ao equipamento da versão 50, esta acrescenta um ecrã central de 13 polegadas, sistema de som com oito altifalantes, jantes de 19 polegadas, sensores de estacionamento traseiros e sensores de luz e chuva, entre outros.

Por fim, a versão ENYAQ iV 80 será a topo de gama do modelo e terá preços a começar nos 45.550 euros. Com uma bateria com 77 kWh de capacidade, terá uma autonomia e ciclo WLTP a rondar os 510 quilómetros e vai precisar de 8,7 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/h.

A somar ao equipamento de série da versão 60, esta ainda acrescenta o selector de modos de condução, os sensores de estacionamento dianteiros, a câmara traseira e as inserções cromadas nas barras de tejadilho e nas molduras das janelas.

Ainda que com preços indicativos, já é possível configurar uma das três versões disponíveis online com vários pacotes de equipamento, cores exteriores, interiores e jantes.

Assim que for possível concluir o processo de encomenda, quem tiver feito esta pré-reserva será contactado por email para se dirigir ao concessionário Skoda previamente escolhido.