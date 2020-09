Já ouvimos o “ronco” do novo BMW M4 Competition e é... brutal!

Desde que foi apresentado, na semana passada, o BMW M4 Coupé não deixou ninguém indiferente. São muitos os que não morrem de amores pela enorme grelha dianteira de duplo-rim, mas uma coisa é certa: ninguém pode ignorar a postura agressiva do novo "bad boy" da marca de Munique.

Equipado com um bloco de 3.0 litros biturbo com seis cilindros em linha, como manda a tradição da fabricante germânica, o novo BMW M4 Coupé produz 479 cv de potência e 550 Nm na versão "normal" e uns impressionantes 510 cv e 650 Nm na versão Competition.

No papel, os números parecem impressionantes, mas até lhe deitarmos as mãos, teremos que nos contentar com o "ronco" brutal deste seis cilindros. Durante a apresentação no Monaco, foi possível ouvir o M4 Competition em acção e acredite que a sonoridade não desiludiu.





Recorde-se que o M4 Competition é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos e chega aos 200 km/h em apenas 12,5 segundos. Quanto à velocidade máxima, está electronicamente limitada aos 250 km/h, ainda que com o pack opcional M Driver’s Package seja possível "levantar" este limite até aos 290 km/h.