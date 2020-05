Já há fotografias “piratas” do ‘facelift’ do Fiat Tipo

As primeiras duas imagens terão passado despercebidas quando foram publicadas a 4 de Abril nas redes sociais, mas esta semana ganharam especial destaque com a publicação de uma terceira no Facebook.

Segundo a Piedi Pesanti, as fotografias em questão referem-se à reestilização do Fiat Tipo, que deverá ser revelado no final do ano, e terão sido tiradas na fábrica turca do construtor italiano.

De imediato, salta à vista a substituição do tradicional logótipo da marca, por um novo revelado no protótipo Fiat Centoventi.

Outras alterações na área frontal revelam novos faróis LED, complementados por uma grelha do radiador mais agressiva, e pelos faróis de nevoeiro.

Dentro do habitáculo, o painel de instrumentos ganhou visores digitais, substituindo a versão analógica que equipa actualmente o modelo, em tudo semelhante aos do Fiat 500e electrificado.

O ‘tablier’ mantém-se praticamente inalterado, assim como o volante multifunções.

Em termos de mecânica, não há quaisquer informações sobre o Fiat Tipo reestilizado, mas não será nenhuma surpresa se vier a receber a motorização ‘mild-hybrid’ que já equipa o Panda e o 500.

Se assim se confirmar, o modelo deverá receber o propulsor de 1.0 litros de três cilindros, aliado a um motor eléctrico de 12 volt e uma bateria de iões de lítio.

Esta motorização, de acordo com o construtor italiano, deverá reduzir em 30% as emissões de dióxido de carbono.