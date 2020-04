Já começaram as entregas do Bugatti Divo de 5 milhões de euros

Apresentado em Pebble Beach há dois anos, o Bugatti Divo é uma versão ainda mais desportiva e radical do nosso bem conhecido Bugatti Chiron.

Pensado e desenvolvido para satisfazer os clientes da Bugatti que pediam "um carro mais desportivo e ágil em curva, sem sacrificar o conforto", o Divo obrigou a Bugatti a procurar uma afinação diferente para o chassis e para a suspensão e exigiu que a marca francesa criasse um pacote aerodinâmico totalmente novo. O resultado? Um Bugatti "hardcore" limitado a apenas 40 unidades.

Com um preço base de 5 milhões de euros, o Divo esgotou antes mesmo de ser apresentado ao público, com a Bugatti a distribuir as 40 unidades que vai produzir por alguns dos clientes mais especiais e fieis da marca. Agora, numa altura em que começou a entregar os primeiros exemplares, decidiu "abrir o livro" e partilhar alguns segredos sobre este modelo tão especial.

Apesar de ter o Chiron como ponto de partida, o Diva tem um propósito totalmente distinto, já que se afirma como uma proposta pensada para os condutores que gostam de desfrutar do verdadeiro prazer da condução, de tirar todo o proveito do poderio mecânico que o motor W16 de 8.0 litros do Chiron dispõe.

Para que isso fosse possível, os engenheiros da marca sediada na Alsácia francesa tiveram de encontrar uma afinação diferente para o chassis e para a suspensão, encontrando novos pontos de equilíbrio para deixar o Divo mais rápido em curva.

A somar a tudo isto, e além de uma dieta que o deixou cerca de 35 quilos mais leve que o Chiron, o Divo ainda recebeu um pacote aerodinâmico totalmente novo, capaz de gerar mais 90 quilos de força descendente. A 380 km/h o Divo consegue gerar 456 quilos de "downforce" e é capaz de suportar acelerações laterais de até 1,6g.

As diferenças aerodinâmicas para o Chiron são muitas, mas destaca-se a nova saa traseira activa, que cresceu 23%, o novo difusor traseiro e a nova entrada de ar no tejadilho. Contas feitas, o Divo não só tem um comportamento aerodinâmico superior como ainda registou melhorias ao nível da refrigeração do monstruoso bloco W16 de 8.0 litros com 1500 cv de potência que o alimenta.

A Bugatti garante que fez 5 mil quilómetros de testes dinâmicos para deixar o Divo com a afinação perfeita para "atacar" as curvas a toda a velocidade, mas será que o conseguiu? Sem conduzir este "monstro" é difícil dizê-lo, mas uma coisa é certa: este é um dos Bugatti mais radicais que alguma vez vimos!