Isuzu D-Max ganha série especial Kachi

A Isuzu D-Max está com um visual ainda mais apelativo com a edição especial Kachi limitada a 25 exemplares.

A embelezar a pick-up na variante LS 4x4 de cabine longa está um novo revestimento para o piso de carga, com 1.150 quilos de capacidade, a que se soma uma nova barra de protecção.

O conjunto é realçado pelos pneus BF Goodrich All Terrain e pelos logótipos Kachi, que significa vitória em japonês, a decorarem a carroçaria.

À escolha estão três cores exteriores – Onyx Black, Obsidien Grey ou Mercury Silver – para realçar o seu impacto visual.

Com o novo pacote, é ainda oferecido um sistema de áudio Pioneer com ecrã táctil de 6,8 polegadas e conectividade com Android Auto ou Apple Car Play.

A alimentar a Isuzu D-Max 4x4 LS está um bloco turbodiesel de 1.9 litros de 164 cv e 360 Nm, com caixa manual de seis relações, e transmissão integral diferencial autoblocante.

Inclui de série sistemas de apoio à condução como travagem de emergência perante colisões frontais, limitador inteligente de velocidade, alerta de saída de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito.

Disponível a partir de 33.430 euros sem IVA, a série especial Kachi soma mais 2.919 euros (+IVA) e já está disponível para encomenda.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?