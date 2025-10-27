 Pesquisa
Tome Nota

Isaltino Morais reforça o NOW

16:23 - 27-10-2025
 
 
Isaltino Morais reforça o NOW

Isaltino Morais é o novo reforço do NOW já a partir de 31 de outubro.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras vai ser presença assídua no canal 9 às sextas-feiras, a partir das 22h0, com a rubrica 'Isaltino no NOW', conduzida por Pedro Mourinho e Marisa Caetano Antunes.

"Decidi aceitar este convite do NOW para falar sobre a actualidade política nacional, no tom que as pessoas já se habituaram a ouvir-me falar, ou seja, crítico, honesto e sem preocupações de ser politicamente correto", contou o autarca ao NOW.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras revelou ainda qu,e no final de cada rubrica, irá dar aos espectadores "uma nota de sugestão gastronómica, para acompanhar o registo que tem sido muito solicitado". 

Isaltino Morais junta-se assim ao major-general Carlos Branco, a chegar ao canal 9, que tem presença assídua no canal aos domingos na rubrica 'O Tabuleiro do Poder, incluído no Jornal da Hora do Almoço.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

NOWOeirasIsaltino no NOW
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Isuzu ''transforma'' D-Max em 'pick-up' eléctrica… e já pode reservá-la!

Isuzu ''transforma'' D-Max em 'pick-up' eléctrica… e já pode reservá-la!

Despiste na China: dois heróis salvam condutor de morrer afogado

Despiste na China: dois heróis salvam condutor de morrer afogado

Mundial de Fórmula 1 ao rubro: Lando Norris vence GP México

Mundial de Fórmula 1 ao rubro: Lando Norris vence GP México

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.