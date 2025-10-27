Isaltino Morais reforça o NOW

Isaltino Morais é o novo reforço do NOW já a partir de 31 de outubro.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras vai ser presença assídua no canal 9 às sextas-feiras, a partir das 22h0, com a rubrica 'Isaltino no NOW', conduzida por Pedro Mourinho e Marisa Caetano Antunes.
"Decidi aceitar este convite do NOW para falar sobre a actualidade política nacional, no tom que as pessoas já se habituaram a ouvir-me falar, ou seja, crítico, honesto e sem preocupações de ser politicamente correto", contou o autarca ao NOW.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras revelou ainda qu,e no final de cada rubrica, irá dar aos espectadores "uma nota de sugestão gastronómica, para acompanhar o registo que tem sido muito solicitado".
Isaltino Morais junta-se assim ao major-general Carlos Branco, o mais recente reforço a chegar ao canal 9, que tem presença assídua no canal aos domingos na rubrica 'O Tabuleiro do Poder, incluído no Jornal da Hora do Almoço.
