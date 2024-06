Inster é o novo ''eléctrico'' da Hyundai… por menos de 25 mil euros?

São as primeiras imagens do novo subcompacto eléctrico que a Hyundai idealizou para rivalizar com os Citroën ë-C3 e Dacia Spring .

O Inster será proposto com uma autonomia até 355 quilómetros mas são os 22 mil a 25 mil euros que poderá custar que maior curiosidade levanta.

O citadino deriva do Hyundai Casper, um modelo com 3,59 metros de comprimento e comercializado desde 2021 na Coreia do Sul e na Índia com motores a gasolina.

As imagens devidamente obscurecidas revelam linhas robustas, com as luzes diurnas LED e os "piscas" a definirem a frente, enquanto atrás são os farolins com gráficos pixelizados a "imitarem" os Ioniq 5 e Ioniq 6.

A insígnia asiática sublinha ainda que o Inster irá estabelecer novos padrões em termos de tecnologia e recursos de segurança no segmento A a que aponta.

O crossover, que fará a estreia global no salão internacional de mobilidade de Busan no final de Junho, será comercializado como Casper Electric.

Por saber ficam os seus dados mecânicos, sabendo-se apenas que as encomendas poderão abrir até ao final de 2004, com as primeiras entregas a poderem concretizar-se no início do próximo ano.

