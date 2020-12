Ilhas Faroe constroem primeira rotunda europeia debaixo do Atlântico

Anunciar uma rotunda rodoviária como um novidade pode parecer um pouco ridículo mas se ela estiver debaixo do mar, talvez a história seja um pouco diferente.

É o que as ilhas Faroe podem orgulhar-se: terem construído a primeira rotunda sob as águas do oceano Atlântico.

O projecto faz parte da auto-estrada subaquática de 11 quilómetros que o governo local construiu para ligar as ilhas Stremoy e Eysturoy daquele arquipélago de 18 territórios.

Baptizado como Eysturoytunnelin, o túnel começou a ser construído a 21 de Fevereiro de 2017, estando a sua inauguração agendada para 19 de Dezembro.

O objectivo passa por encurtar a distância que separa Tórshavn, capital de Streymoy e do arquipélago do Atlântico Norte, e as cidades de Runavik e Strendur, em Eysturoy.

O percurso na auto-estrada passa para 17 quilómetros (11 deles sob o oceano), contra os anteriores 55, passando a viagem a demorar apenas 16 minutos quando antes era necessária uma hora. A distância à superfície, no ponto mais profundo da via rápida não chega a 190 metros.

O artista local Tróndur Patursson decorou a rotunda com um mural de 80 metros de altura, iluminado por milhares de luzes azuis.

Entretanto, com a construção de um novo túnel – será o quarto! – para ligar as ilhas de Streymoy e Sanboy, 90% da população do arquipélago ficará ligada por auto-estrada… debaixo do Atlântico!

