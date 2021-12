Idoso destrói Ferrari contra loja nas vésperas do Natal

Não é todos os dias que nos entra um Ferrari porta adentro mas foi exactamente o que aconteceu num centro comercial em Andorra.

O acidente aconteceu na última quinta-feira, em Sant Julià de Lòria com um azarado condutor de 82 anos ao volante de um Ferrari 512 TR.

Segundo o jornal Diari d’Andorra, o super desportivo, aparentemente em excesso de velocidade, embateu contra uma barreira no lado direito da estrada.

Desgovernado, atravessou toda a via -a até embater contra o vidro da loja do lado esquerdo. Do incidente resultaram três feridos ligeiros, incluindo o condutor.

Lançado em 1991 como uma variante mais evoluída do Testarossa, o Ferrari 512 TR foi limitado a uma produção de 2.200 exemplares.

A alimentá-lo está um bloco de 4.9 litros e 12 cilindros em linha com 428 cv e 491 Nm, capaz de levá-lo dos zero aos100 km/hora em cerca de 4,8 segundos.

