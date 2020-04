Idiotices: youtuber Logan Paul implora a fãs para lhe comprarem sofás da Mercedes

Logan Paul tem dois desgostos na vida, e um deles está à venda no Craigslist: um par de sofás exclusivos desenhados pela Mercedes-Benz Style.

Por 18.290 euros, qualquer fã do popular youtuber norte-americano pode afagar-se nos sofás que durante dois anos decoraram a casa dele em Encino, nos arredores de Los Angeles.

A venda foi confirmada, há dois dias, pelo próprio no InstaStories do Instagram, sublinhando que foi uma das compras mais estúpidas que fez.

"Tudo o que quero é que alguém, qualquer pessoa, compre, por favor, estes malditos sofás", implorou Logan Paul aos mais de 17 milhões de fãs que tem naquela rede social; no Youtube tem quase 22 milhões de seguidores!

No anúncio que publicou no portal concorrente do eBay, explicou que os dois sofás em cinza e em branco não "encaixam" na sala acabada de ser redecorada.

Logan Paul, que celebrou esta quarta-feira 25 anos de idade, publicou, poucas horas depois, um novo comentário no InstaStories.

"Eu sei que gastar 82.350 euros em dois sofás é muito estúpido; é uma das duas coisas que mais me arrependo na vida", confessou, para depois puxar dos galões como figura pública que se considera.

"Mas isso não é o que mais importa neste momento. Importante és TU e os TEUS novos sofás vendidos por mim!".

Já à espera de mensagens daqueles que o odeiam, Logan Paul pediu para não atafulharem a sua caixa