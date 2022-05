Idade média dos ligeiros de passageiros sobe para 13,5 anos

A idade média dos veículos ligeiros de passageiros em Portugal no ano passado atingiu os 13,5 anos, um ligeiro face aos 13,2 anos registados em 2020.

Assim conclui o relatório Estatísticas do Sector Automóvel, divulgado esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

O documento, que inclui dados sobre o parque automóvel nacional de 2021, revela que o mercado de ligeiros de passageiros era composto por 5.410.000 veículos, com uma idade média de 13,5 anos.

Deste universo, 1.353.908, ou seja, 25%, tinha mais de 20 anos, seguindo-se os veículos com dez a 15 anos, com 1.056.677 unidades.

No caso dos ligeiros de mercadorias, que totalizavam 1.150.000, a idade média era de 15,3 anos, sendo que 382.296 deles contavam com mais de 20 anos.

Nos pesados de passageiros, com uma idade média de 14,9 anos, de um total de 17.300 veículos, 4.346 tinham mais de 20 anos.

Por sua vez, os pesados e tractores de mercadorias (135.000) contavam com uma idade média de 15,6 anos, com 45.973 a terem mais de 20 anos.

No caso dos quadriciclos e triciclos, num universo de 37.500 veículos, 21.613 tinham mais de 10 anos. Por fim, os motociclos, com mais de 50 cm3, totalizavam 363.000, com uma idade média de 7,6 anos.

A ACAP revelou ainda que a Renault, com 678.602 unidades no final de 2021, liderava o número de veículos ligeiros de passageiros registados em Portugal.

A marca francesa detinha uma quota de 12,5%, seguida da Peugeot, com 487.491 (9%), e da Volkswagen, com 451.148 (8,3%).

