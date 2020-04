A Hyundai acaba de adicionar ao Veloster N a sua caixa N DCT, uma caixa de automática de dupla embraiagem com oito velocidades. Teoricamente, esta notícia nem nos diria respeito, já que a segunda geração do Veloster só é vendida em mercados como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Contudo, este é um automóvel muito próximo do nosso bem conhecido i30 N, pelo que é provável que este "hot hatchback" também venha a receber esta solução mecânica, além da caixa manual de seis velocidades que já o equipa.

Hyundai Veloster N recebe nova caixa de dupla embraiagem

Com esta nova transmissão automática o Hyundai Veloster N é agora capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,6 segundos, menos 0,5 segundos do que o registo do Veloster N com caixa manual.

Esta nova caixa N DCT está banhada em óleo para uma melhor lubrificação e refrigeração, uma solução recomendada para automóveis de alto rendimento. Este sistema conta com várias funcionalidades: N Grin Shift, N Power Shift, N Track Sense Shift, Rev Matching (ponta-tacão automático), Overboost e Launch Control.

O N Grin Shift permite aumentar o binário de 353 para 377 Nm durante 20 segundos, maximizando a resposta do turbocompressor. Já o N Power Shift, que é accionado sempre que é detectada uma aceleração superior a 90% do acelerador, permite a passagem para a relação acima sem que haja qualquer redução de binário, aumentando a velocidade de resposta de forma a fazer uma compensação.

Já o N Track Sense Shift, tal como o nome sugere, é capaz de sentir quando estão reunidas as condições ideias para uma condução mais agressiva. Ativa-se de forma automática e faz uma gestão das relações como se fosse um piloto profissional.

Novidades no interior

Além da nova caixa N DCT, o Veloster N passa a contar com bancos - opcionais - desportivos N Light Sports Bucket Seats. São cerca de 2 quilos mais leves que os bancos de série e são revestidos a Alcantara. Mas o maior destaque está na zona superior, abaixo do encontro de cabeça, já que o logo "N" se ilumina, justificando assim o "light" que encontramos no seu nome.

Resta agora saber se estes bancos iluminados também vão chegar aos "nossos" i30 N e i30N Fastback.