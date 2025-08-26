Hyundai já mostra Ioniq 3 a estrear no salão de Munique

São os primeiros apontamentos gráficos do futuro SUV compacto que a Hyundai irá revelar em Setembro no salão automóvel de Munique.

Ainda sob a forma de protótipo, o Ioniq 3 partilhará vários elementos técnicos com o Kia EV3, a começar pela plataforma modular E-GMP com arquitectura eléctrica de 400 volts.

Se se confirmarem as mesmas especificações técnicas do seu "primo", o crossover urbano equipará um motor de 150 kW (204 cv) e 283 Nm.

A alimentá-lo poderão estar baterias de 58,3 ou de 81,4 kWh, tendo como um dos principais trunfos a autonomia até aos 600 quilómetros com o acumulador de maior capacidade.

Mais pequeno mas mais sofisticado do que o Kauai Electric, o Hyundai Ioniq 3 deverá estrear o sistema Pleos para o infoentretenimento, tendo como base o Android mas também compatível com Apple CarPlay Ultra.

Os primeiros exemplares produzidos na Turquia para o mercado europeu deverá chegar aos concessionários no início do próximo ano, podendo ter como preço de partida um valor a rondar os 30 mil euros.

