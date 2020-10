Hyundai já entregou primeiros camiões a hidrogénio com 400 km de autonomia

A Hyundai já entregou sete dos seus primeiros camiões Xcient a pilha de combustível a clientes na Suíça e espera entregar mais 43 unidades até ao final deste ano.

A marca sul-coreana prevê a produção de 2000 exemplares do Xciente em 2021, suportando assim a entrada no mercado europeu de veículos pesados, preparando depois a entrada nos Estados Unidos e na China.

Esta capacidade de produção será financiada por um investimento que ronda os 1.3 mil milhões de dólares e que se soma aos já anunciados 6.4 mil milhões de dólares para estabelecer uma sociedade do hidrogénio.

Recorde-se que nos EUA a Hyundai já está a colaborar com empresas de logística para o fornecimento de camiões a hidrogénio, o que permite que a marca sul-coreana tenha grandes ambições para este mercado: 12 mil veículos a pilha de combustível já em 2030.

O Xcient conta com um sistema de pilha de combustível a hidrogénio de 190 kW com duas pilhas de célula de combustível de 95 kW, alimentadas por sete grandes tanques de hidrogénio que oferecem uma capacidade de 32.09 kg.

Graças a estes números, a Hyundai anuncia uma autonomia de 400 quilómetros, que no caso destas primeiras unidades pode ser adaptada de acordo com a infraestrutura de abastecimento da Suíça.



"A entrega do Xcient Fuel Cell inicia um novo capítulo não só para o impulsionamento do hidrogénio, mas também para a utilização da comunidade global do hidrogénio como fonte de energia limpa", disse Cheol Lee, vice-presidente executivo e diretor da área dos Veículos Comerciais na Hyundai Motor.