É mais uma das soluções de mobilidade sustentável em que o CES 2020 – Salão de Electrónica de Las Vegas está a ser pródigo nesta edição.

A Hyundai Motors anunciou esta terça-feira uma parceria inédita com a Uber Elevate para criar um táxi voador 100% eléctrico.





Hyundai e Uber criam táxi com asas

O Urban Air Taxi, assim foi baptizada a nova máquina voadora, consiste num mini-avião com capacidade para cinco pessoas, já a contar com o piloto, embora no futuro possa ser conduzido de forma autónoma.

O protótipo, se algum dia vier a concretizar-se, poderá ser um feliz substituto dos helicópteros privados que já voam sobre as grandes cidades.

A novidade, no entanto, está na interligação mais eficaz que poderá fazer com outros meios de transporte. A título de exemplo, imagine que acabou de aterrar num aeroporto internacional e que o seu destino final está na ponta oposta da cidade.

Já com a viagem programada, basta sair do avião e entrar para o Urban Air Taxi. Evitam-se, assim, os tempos de espera em filas intermináveis por um táxi convencional ou ter de saltar de transporte em transporte.

O veículo voador totalmente eléctrico está projectado para voar até 100 quilómetros de distância, a uma altitude entre os 300 e 600 metros, e a uma velocidade de cruzeiro até 290 km/hora.

Uma das principais vantagens está no tempo de recarregamento da bateria, com a Hyundai a sublinhar que apenas precisará de cinco a sete minutos para o concretizar.

À Hyundai caberá produção do táxi com asas, enquanto a Uber ficará responsável por toda a "burocracia" associada a questões como o controlo do espaço aéreo e a "ligação" dos passageiros que estão no solo até ao veículo voador.

