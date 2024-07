Honda Prelude está de volta, apenas em 2026 e como 100% híbrido!

É como protótipo que irá estrear-se no Festival de Velocidade de Goodwood a 11 de Julho mas confirmado está o relançamento do Prelude, agora em modo 100% híbrido para celebrar os 25 anos desta solução tecnológica na Honda.

Revelado primeiro no salão automóvel de Tóquio em Outubro passado, foi o próprio presidente da marca a afirmar que o coupé "é o prelúdio dos nossos futuros modelos num mundo totalmente electrificado".

São elevadas as expectativas definidas por Toshihiro Mibe para o sucesso do desportivo, definido por um visual empolgante que deverá estar muito próximo do futuro modelo de produção.

E, a realçar o seu regresso, nada melhor do que fazer um jogo das diferenças ao lado dum Prelude de primeira geração lançado originalmente em 1978.

Despertar as emoções

Tomoyuki Yamagami, que se responsabilizou pelo do projecto, sublinha que o novo Prelude não foi pensado para ser uma homenagem àquela linhagem de desportivos.

E o próprio nome do carro apenas foi decidido já os planos de desenvolvimento estavam bastante adiantados.

Foi nesse momento que surgiram alguns pontos em comum com os antecessores, a começar pelas especificações mais orientadas para o Gran Touring do que para a pura desportividade.

O protótipo em apreço apresenta-se com os faróis afilados unidos por uma faixa luminosa, com a parte inferior do pára-choques a abrir-se numa grelha larga em preto com o detalhe a azul ao centro do divisor.



A configurar as laterais estão painéis angulares, com os puxadores das portas a serem escamoteáveis e os retrovisores laterais a terem acabamento em preto.

A traseira é dominada por uma barra luminosa LED a toda a largura, logo abaixo da asa sobre a porta da bagageira e pelo destacado difusor em preto brilhante.

E, para mostrar toda a sua raça, inclui jantes em liga leve pintadas a negro com as pinças de travão em vermelho contrastante.

Nulas são as imagens do interior, embora seja assegurado um posto de condução bem tecnológico e espaço para quatro ocupantes, mesmo se quem viajar atrás deva sentir-se algo apertado.

Faltam os dados mecânicos

A Honda mantém-se muito discreta em explicar o que se esconde debaixo do capô do Prelude mas sempre adianta que, tendo como base o actual Civic, terá várias semelhanças com o diabólico Type R.



Essa plataforma explica a ausência das quatro rodas direccionais que equipava a última versão, com a aposta a fazer-se antes num bom equilíbrio entre desempenho e eficiência energética.

Assegurado está um sistema motriz híbrido que irá privilegiar a sobriedade, apoiado num chassis mais virado para o prazer da condução desportiva em oposição ao conforto.

Também não será uma surpresa se equipar a mesma solução do Civic que simula as mudanças de relação, mesmo se não tem uma caixa manual convencional.

A construtora recusa-se a avançar uma data para o lançamento da sexta geração do Honda Prelude mas a versão final poderá chegar à estrada em menos de dois anos

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?