Hamilton cada vez mais líder em GP Toscânia acidentado

Não foi fácil ver a bandeira de xadrez no Grande Prémio da Toscânia em Fórmula 1, que este domingo se correu em Mugello.

Por duas vezes a corrida teve de ser interrompida por outros tantas carambolas no circuito italiano onde a Ferrari testa os seus super carros.

Lewis Hamilton, que tinha conquistado a pole position no dia anterior, saiu incólume de ambos os acidentes e não deu qualquer hipótese aos adversários.

O actual campeão mundial completou as 56 voltas do circuito com um avanço de 4,880 segundos de vantagem sobre o finlandês Valtteri Bottas, seu colega de equipa na Mercedes.



Esta foi a 90.ª vitória do piloto britânico, ficando apenas a uma do recorde que está nas mãos de Michael Schumacher.

A 8,064 segundos de distância ficou o tailandês Alexander Albon, da Red Bull Racing Honda.

Após a conclusão da nona prova do Mundial de F1, Lewis Hamilton lidera com 195 pontos, mais 55 do que Valtteri Bottas.

Com 110 pontos, o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing Honda, ocupa a terceira posição.

O circo da Fórmula 1 ruma, no fim-de-semana de 25 a 27 de Setembro, ao circuito de Sochi, onde irá acontecer o Grande Prémio da Rússia.

