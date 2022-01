'Hacker' controlou à distância mais de 25 Tesla em 13 países

A notícia já está a correr mundo: um pirata informático de 19 anos conseguiu tomar o controlo à distância de mais de 25 Tesla em 13 países.

Sem detalhar pormenores da façanha, David Colombo explicou no Twitter que encontrou uma falha que lhe permitiu abrir as portas e as janelas.

Mais preocupante é ter conseguido desactivar todos os sistemas de segurança, ligar os veículos, acender as luzes, e até mexer no volume do som do rádio a partir da Alemanha, onde vive.

As vulnerabilidades que descobriu, no entanto, não se devem tanto às falhas do software que equipa os Tesla mas antes aos descuidos dos condutores.

David Colombo destacou ao jornal britânico Daily Mail que usou códigos e software de terceiros para aceder ao interface de programação das aplicações.

"Também consegui saber exactamente e a qualquer momento onde estava cada carro e perceber se o condutor estava presente", adiantou o jovem.

"A lista é bastante longa. E sim, também podia jogar por via remota ou reproduzir um vídeo no Youtube".

Numa publicação feita terça-feira na rede social, o hacker adiantou, no entanto, que não tem verdadeiro controlo sobre a direcção ou aceleração dos veículos.

Esta quinta-feira, confirmou que já foi contactado pela Tesla e que está a colaborar com a construtora na investigação e resolução das falhas.

David Colombo diz que nunca teve más intenções, ele que pretende criar uma startup especializada em cibersegurança.

No Twitter destacou os riscos que os condutores podem correr se um hacker assumir o controle dos seus carros com más intenções.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?