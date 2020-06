Grenadier quer recuperar verdadeiro espírito dos ‘fora de estrada’

Não deverá faltar muito tempo para ser revelado o Grenadier, o primeiro 4x4 da Ineos Automotive, inspirado na penúltima geração do Land Rover Defender, com apontamentos mecânicos do Land Rover Discovery.

É a própria empresa do multimilionário Jim Radcliffe a revelar a primeira imagem do ‘todo o terreno’, com o protótipo já em fase de testes, envolvido por uma película de camuflagem.

Recorde-se que o modelo, a ser produzido em Bridgend, no País de Gales, terá uma fábrica de retaguarda em Estarreja para construir a carroçaria e o chassis, num investimento a rondar os 300 milhões de euros.

Já antes a Ineos tinha revelado, numa série de vídeos publicados no Instagram, uma secção da estrutura do chassis, e a suspensão traseira e dianteira do modelo, que deverá ser vendido no primeiro trimestre de 2021.

Pela frente, dá para perceber a ligação "afectiva" do Grenadier com o Defender renovado em 2012, ao partilhar as ópticas redondas e a grelha horizontal do motor.

A motorizá-lo estarão os mais recentes blocos de 3.0 litros e seis cilindros a gasolina e gasóleo construídos pela BMW.