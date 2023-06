Gozar um passado de glória: Jaguar lança colecção E-Type ZP

Nada como celebrar as vitórias em pista do glorioso Jaguar E-Type do com uma edição exclusiva do coupé e do "irmão" descapotável.

Baptizada Project ZP, esta colecção de 14 exemplares inspira-se nos modelos que conquistaram 24 pódios entre 1961 e 1964.

Cada par é constituído por um Drophead Coupé, inspirado no ECD 400 original de Graham Hill, e um Fixed-Head Coupé, derivado do BUY 1 de Roy Salvadori.

O primeiro está pintado em Oulton Blue, com o interior em couro vermelho, e o segundo em Crystal Grey, com os revestimentos em azul-escuro contrastante.

Os artesãos da Jaguar Classic Works trabalharam cerca de 2.000 horas em cada veículo, para transformá-lo numa obra-prima.

Vencedor em Oulton Park

A E-Type ZP Collection da Jaguar inclui detalhes que celebram o legado daquele desportivo, com diversas melhorias para um maior conforto de condução.

O primeiro presta homenagem ao E-Type Drophead Coupé com que Graham Hill conquistou a primeira vitória no circuito de Oulton Park em 1961.

Pintado em Oulton Blue, derivado da cor original Indigo Blue, tem vários detalhes exteriores a homenagear aquele carro.

O capô preto está decorado com circunferências em branco, assim como nas portas, com um baton dianteiro a enquadrar o interior da entrada de ar frontal.



Foram eliminadas a barra decorativa da grelha e os escudetes dianteiros, tal como no original de competição. Todavia, foi acrescentado um spoiler que demorou mais de 40 horas a ser terminado à mão.

As grelhas estão soldadas no capô, com este a ter fechos externos ligados por cintas de retenção em couro, e com os logótipos ZP gravados um pouco por todo o lado.

O interior tem acabamentos em couro vermelho Bridge of Weir e feltro Hardura da época, e nem sequer falta uma buzina Growler dourada.

Os painéis artísticos na consola central são acabados em alumínio anodizado com detalhes exclusivos gravados à mão pelo mestre Johnny 'King Nerd' Dowell.



Crystal Palace conquistado

O Fixed-Head Coupé é inspirado no BUY1 com que Roy Salvadori ganhou a prova de Crystal Palace em 1961.

Pintado em Crystal Grey, tem circunferências brancas e pormenores exteriores a condizer, com a barra decorativa e o logótipo da marca eliminados da grelha

O coupé equipa os mesmos pára-choques cromados do Drophead, assim como as grelhas do capô soldadas. E também está decorado com os logótipos laterais exclusivos a imitarem o desenho dos autocolantes de competição da época.

O interior é revestido em couro Bridge of Weir na cor Dark Navy e em feltro Hardura. O volante é em madeira de faia, com os detalhes na consola central em alumínio anodizado cinzento.

Tem gravada a pista de Crystal Palace com o anagrama King of the Airfields por que Roy Salvadori era conhecido, assim como o perfil do desportivo.



Cada exemplar vem com um capacete de época da Everoak, em tudo igual aos usados por Hill e Salvadori e ajustado manualmente a cada cliente.

O saco para o capacete complementa a bolsa em couro que contém o manual de utilizador do carro.

Mecânica actualizada

A nível mecânico, cada um dos 14 exemplares da coleção ZP baseia-se nas especificações técnicas do E-Type Série 1 produzido entre 1961 e 1964.

A equipá-lo está o bloco atmosférico de 3.8 litros com 265 cv e 354 Nm, para uma velocidade máxima a bater nos 240 km/hora originais.



Incluído está um radiador em liga leve ao estilo de 1961, com ventilador eléctrico e ignição electrónica, bem como um sistema de escape em aço polido inoxidável.



A melhoria mecânica mais notável é a nova caixa manual com as cinco velocidades sincronizadas em todas as relações para passagens mais suaves.

Esta transmissão especialmente concebida para o efeito permitiu preservar a originalidade da carroçaria.

Adaptado aos novos tempos, cada desportivo inclui sistema de infoentretenimento com rádio, ligação Bluetooth e navegação.

As encomendas para estes Jaguar E-Type muito especiais já estão abertas, embora não sejam indicados preços.

No final deste ano, a divisão SV Bespoke da insígnia britânica irá introduzir uma combinação de produção limitada do F-Type inspirada na colecção E-Type ZP.

