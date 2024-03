GNR já está na estrada para Operação Páscoa 2024

Já arrancou para a estrada, esta segunda-feira, a Operação Páscoa 2024 levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

O reforço da fiscalização rodoviária, patrulhamento e acções de sensibilização em todo o território nacional, no âmbito da semana pascal, decorrem até 1 de Abril.

Em comunicado, a GNR afirma que a operação visa a segurança e a protecção das pessoas, pelo que vai além da fiscalização rodoviária.

A acção também será orientada para os locais e imediações das festividades, bem como para as vias de circulação rodoviárias mais críticas.

"O período de fiscalização de maior esforço de patrulhamento rodoviário será entre 28 de Março e 1 de Abril, período que se prevê maior volume de tráfego".

No âmbito da operação, a GNR aconselha "uma condução atenta, cautelosa e defensiva, adequar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, evitar manobras perigosas, excesso de velocidade e não conduzir sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas".

A autoridade policia chama ainda a atenção para o uso indevido do telemóvel e a incorrecta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças e às condições de segurança dos veículos.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) iniciou na última sexta-feira a operação Polícia Sempre Presente – Páscoa em Segurança 2024.

Serão reforçados os patrulhamentos e acções de fiscalização em todo o território nacional nos acessos aos principais eixos rodoviários.

