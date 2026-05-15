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Gasolina volta a aumentar na segunda-feira, gasóleo sem ''mexidas''

16:50 - 15-05-2026
 
 
Gasolina volta a aumentar na segunda-feira, gasóleo sem ''mexidas''

Com a guerra no Golfo Pérsico sem fim à vista, não há maneira dos preços dos combustíveis baixarem para o patamar anterior ao ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão.

Para a próxima semana está previsto novo aumento para a gasolina na ordem dos 4 cêntimos por litro, com o gasóleo a manter o mesmo preço desta sexta-feira ou, quando muito, baixar 1 cêntimo de acordo com os dados do sector.

A confirmarem-se estas previsões, na segunda-feira o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,950 euros, com o da gasolina simples 95 a poder subir para os 1,976 euros.

Recorde-se que ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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