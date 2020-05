Gasolina vai aumentar pela primeira vez desde Fevereiro e gasóleo baixa para mínimo de 2016

Os preços dos combustíveis em Portugal deverão registar na próxima segunda-feira uma pouco habitual variação divergente, com a gasolina a colocar fim a um longo ciclo de descidas, enquanto o gasóleo vai prolongar a tendência de queda.

Os novos preços vão ser praticados no dia em que vão diminuir as restrições à circulação dos portugueses, uma vez que já estará em vigor a situação de calamidade e o estado de emergência terá acabado.

A tonelada métrica da gasolina valorizou 17% em euros nesta semana, o que de acordo com os cálculos do Negócios, aponta para um aumento de 2 cêntimos no preço de venda por litro da gasolina simples. A confirmar-se, esta será a maior subida desde a primeira semana do ano e a primeira desde o final de fevereiro, colocando assim um ponto final na série de nove semanas em que os preços registaram quedas fortes ou ficaram estáveis.

A confirmar-se esta subida de 2 cêntimos, a gasolina simples será vendida em Portugal a um preço médio de 1,265 euros por litro, regressando a níveis praticados no início de abril.

No caso do gasóleo a evolução das cotações foi distinta, pelo que os preços que os portugueses pagam por este combustível vão continuar a descer. A tonelada métrica do gasóleo desvalorizou cerca de 8% (em euros), o que aponta para uma descida de 1,5 cêntimos no preço de venda do gasóleo simples nos postos de abastecimento.

