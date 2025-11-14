Gasóleo volta a subir na segunda-feira; gasolina em aumento acelerado

Será pela terceira semana consecutiva que o litro do gasóleo deverá voltar a subir na segunda-feira, mas agora ultrapassado por larga margem pelo aumento no preço da gasolina, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal.

Se o primeiro "apenas" tem previsto um incremento de 0,5 cêntimos, depressa é "ignorado" pela significativa subida do segundo combustível em três cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas previsões, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se em 1,609 euros, com o da gasolina simples 95 a saltar para 1,735euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

