Gasóleo mais caro e gasolina mais barata a partir da próxima semana

Esta semana foi negativa para o mercado petrolífero no geral, com os preços das matérias-primas a encaminharem-se para uma nova queda semanal. Para lá dos receios quanto à sustentabilidade da procura pela matéria-prima, a notícia sobre o teste positivo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, veio abalar ainda mais o cenário.





Atestar um automóvel a diesel ficará ligeiramente mais caro a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, ao passo que com um veículo a gasolina, a ida a um posto de combustível será menos dolorosa.Isto porque se prevê uma queda de cerca de 1 cêntimo no preço da gasolina simples 95 para os 1,3763 euros por litro, de acordo com os cálculos do Negócios.Pelo contrário, há margem para um aumento de cerca de 1 cêntimo no preço do gasóleo simples para os 1,2034 euros por litro.