Gama DS ganha nova Édition France em tributo à Cidade-Luz

Há uma nova série limitada a enriquecer o portefólio da DS Automobiles, tendo como principais trunfos a elegância e o bom gosto.

Tomando como base o acabamento Pallas, a Édition France apresenta uma decoração exclusiva para os DS 3, DS 4 E DS 7, complementada por numerosas funcionalidades suplementares.

A primeira aparição oficial desta edição acontece com um DS 7 na sexta-feira, quando abrirem as portas do salão automóvel de Bruxelas, mas as reservas no nosso país já estão abertas e com preços definidos.

Detalhes exclusivos

Sem surpresa, a nova série Édition France "explica" a ligação da DS Automobiles a França, reforçada por uma mensagem subtil dirigida a Paris.

A inspiração dada pela atmosfera nocturna da Cidade-Luz reflecte-se nos detalhes em dourado por fora e por dentro, realçados com tonalidades a preto, e pelas novas cores para a carroçaria.

Os interiores exclusivos são decorados com materiais nobres, com o Alcantara em preto e os tecidos Basalt na mesma cor a relevarem o tom distinto do habitáculo.

Entre Pallas e Étoile

Os DS 3 Hybrid 136 e E-Tense acrescentam ao acabamento Pallas elementos como a linha dupla dourada sob os vidros laterais, sendo os centros das jantes e o fundo do logótipo nessa mesma tonalidade.

Ganha ainda bancos dianteiros aquecidos, sensores de estacionamento à frente e atrás, câmara 360º Vision com monitorização do ângulo morto, e carregador de bordo de 11 kW no E-Tense 100% eléctrico.

A linha DS 4, formada pelos Hybrid 136, BlueHDi 130 Automatic e Plug-In Hybrid 225, soma bancos dianteiros com regulação eléctrica, carregamento do telemóvel sem fios e jantes Lima de 19 polegadas.

É o DS 7 a receber mais elementos personalizados face aos dois modelos anteriores, nas vertentes Plug-In Hybrid 225, BlueHDi 130 Automatic, e Plug-In Hybrid AWD 300.

Aos detalhes em dourado, juntam-se o DS Drive Assist com câmara 360º Vision, carregamento de telemóvel sem fios com duas portas USB-C, e porta da bagageira eléctrica com abertura "mãos-livres".

Série Édition France Preço DS 3 Hybrid 136 Desde 37.600 euros DS 3 E-Tense Desde 43.950 euros DS 4 Hybrid 136 Desde 39.280 euros DS 4 BlueHDi 130 Automatic Desde 41.950 euros DS 4 Plug-In Hybrid 225 Desde 45.600 euros DS 7 BlueHDi 130 Automatic Desde 55.815 euros DS 7 Plug-In Hybrid 225 Desde 60.225 euros DS 7 Plug-In Hybrid AWD 300 Desde 64.925 euros

