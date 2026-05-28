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Galp conclui corredor de carregadores eléctricos ultra-rápidos na A1 e A2

16:56 - 28-05-2026
 
 
Galp conclui corredor de carregadores eléctricos ultra-rápidos na A1 e A2

A falta de carregadores fora das grandes cidades ou em trajectos de longo curso continua a ser um dos nós górdios da electromobilidade nacional, uma questão cuja resolução está a começar a acelerar.

A Galp é o exemplo mais recente, ao concluir esta semana o maior investimento de sempre da empresa em mobilidade eléctrica com a entrada em operação do eixo de Pombal.

A inauguração desta instalação vem completar o corredor de carregamento ultra-rápido, que passa a ligar o Porto ao Algarve ao longo das auto-estradas A1 e A2.

O projecto, no valor de 6,1 milhões de euros, contemplou a instalação de 96 carregadores distribuídos por oito eixos numa potência global de 20 MW (até 400 kW por carregador) nos postos de Pombal e Aveiras (A1), e Alcácer do Sal e Aljustrel (A2).

As novas plataformas foram obviamente pensadas para reduzir de maneira significativa os tempos de paragem e melhorar a experiência dos condutores, com menores tempos de espera nas operações de recarregamento das bateria em viagem.

Recorde-se que na Península Ibérica, a empresa conta já com mais de 10.000 tomadas públicas e privadas para acelerar a adesão à electromobilidade.

Texto: P.R.S.

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