Galp compra Mobiletric e soma mais 280 pontos de carregamento eléctrico

A Galp comprou a Mobiletric, expandindo a sua rede de carregamento eléctrico em 280 pontos, adiantou a petrolífera em comunicado.

A transacção irá permitir "que a rede de pontos de carregamento geridos pela empresa em Portugal duplique, até ao final de 2021, para mais de 1.000 pontos, face aos 513 que operava no final do ano passado".

O grupo petrolífero garantiu ainda que, "no âmbito do seu plano de crescimento, a aquisição da Mobiletric constitui um passo relevante na prossecução da meta da Galp de 10 mil pontos de carregamento na Península Ibérica até ao final de 2025".

Para já, com esta aquisição, a Galp adiciona à sua rede, no curto prazo, 280 pontos de carregamento, "a maioria dos quais já em operação", além de "uma sólida carteira de pontos de carregamento projectados que assegura perspectivas de crescimento imediatas".

De acordo com a empresa, a "conclusão do acordo está sujeita às autorizações administrativas normalmente aplicáveis", sem indicar o valor da operação.

A Mobiletric "fornece soluções de carregamento para carros eléctricos e soluções de energia, em todas as situações", de acordo com o portal da empresa, sendo um dos principais operadores nacionais do sector da mobilidade eléctrica, em particular, na área do carregamento rápido e ultra-rápido".

