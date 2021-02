Francisco Trincão compra Lamborghini após dar vitória ao Barcelona

Se há prendas que os futebolistas adoram guardar nas suas garagens são os super carros de excepção.

Francisco Trincão é o exemplo mais recente, com o artilheiro português do Barcelona a mimosear-se na segunda-feira com um Lamborghini Huracán EVO.

Um presente nada discreto para o jogador que, no domingo, marcou o primeiro golo pelas cores blaugrana após 27 partidas, mas foi esse tento que deu a vitória sobre o Real Bétis.

O super desportivo terá custado, no mínimo, cerca de 230 mil euros, um valor nada impressionante tendo em conta que o Barcelona pagou 31 milhões de euros ao Sporting de Braga para levar Trincão para a Catalunha.

E, para não dar margem de manobra à concorrência, impôs uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros sobre o jogador!

Na fotografia publicada pelo concessionário JM Automoción, o internacional luso, que veste um pólo amarelo, mostra o gozo que lhe dá ter o super carro com 610 cv de potência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?