Fortuna de Bezos cresce 13 mil milhões num dia. Veja a colecção de carros do patrão da Amazon!

Este montante superava o recorde anterior estipulado também por Bezos, que em Setembro de 2018 registava uma fortuna de 167,7 mil milhões de dólares, antes do divórcio da sua ex-mulher MacKenzie, depois de 25 anos de casamento.







Ao separar-se, Bezos deixou metade da fortuna a MacKenzie, que passou a ser a mulher mais rica do mundo. Mas há uma coisa de que o "patrão" da Amazon não abdica: a sua exótica colecção de automóveis! Por diversas situações Bezos já admitiu que prefere conduzir do que ser conduzido e em muitas ocasiões fá-lo no seu "velhinho" Honda Accord (ver galeria). Mas esta não seria a garagem do homem mais rico do mundo sem alguns superdesportivos exóticos avaliados em vários milhões de euros.

Por diversas situações Bezos já admitiu que prefere conduzir do que ser conduzido e em muitas ocasiões fá-lo no seu "velhinho" Honda Accord (ver galeria). Mas esta não seria a garagem do homem mais rico do mundo sem alguns superdesportivos exóticos avaliados em vários milhões de euros. Este montante superava o recorde anterior estipulado também por Bezos, que em Setembro de 2018 registava uma fortuna de 167,7 mil milhões de dólares, antes do divórcio da sua ex-mulher MacKenzie, depois de 25 anos de casamento. O modelo mais valioso da garagem de Bezos é um dos cinco Lamborghini Veneno, alimentado por um bloco V12 de 6.5 litros que produz 750 cv de potência e 690 Nm de binário. O Lamborghini Veneno é uma das criações mais raras e excêntricas que alguma vez saíram de Sant’Agata Bolognese e ainda recentemente um exemplar deste modelo foi colocado à venda por 8,2 milhões de euros! O Ferrari Pininfarina Sergio, avaliado em mais de 4 milhões de euros, é o segundo modelo mais valioso desta colecção. Tem como base o Ferrari 458 Spider e foi apresentado pela primeira vez durante o Salão Automóvel de Genebra, em 2013. Só existem seis exemplares. Mas há mais. Bezos conta ainda com um Bugatti Veyron modificado pela Mansory que está avaliado em mais de 2.5 milhões de euros, um W Motors Lykan HyperSport de 2,75 milhões de euros e o Koenigsegg CCXR Trevita de 3.8 milhões. Contas feitas, a colecção de automóveis de Jeff Bezos está avaliada em mais de 20 milhões de euros, uma "gota no oceano" na fortuna de cerca de 172 mil milhões de dólares deste norte-americano.

Jeff Bezos, presidente da Amazon, acrescentou 13 mil milhões de dólares à sua fortuna num só dia, depois de as ações da empresa que lidera terem disparado 8% na sessão de ontem. Esta é a maior subida diária de sempre nas fortunas dos mais ricos do mundo, de acordo com o índice de multi milionários da Bloomberg.Bezos, de 56 anos, é o fundador da Amazon e o homem mais rico de sempre. No final de Maio, a fortuna do CEO da Amazon fixava-se nos 172 mil milhões de dólares, um novo recorde para a pessoa mais rica do mundo, apesar de todo o mundo estar a atravessar uma das maiores crises económicas de sempre.